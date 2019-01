Mare e cultura, binomio perfetto per la Puglia premiata dal New York Times

La Puglia è sbarcata a New York e non è la prima volta. Anche questa volta la bella regione del Sud porta a casa una bella soddisfazione.

In un finale a sorpresa il #TravelShow premia Pugliapromozione con il 2019 Award of Excellence, nella categoria “Best New Exhibitor”.

La scelta è ricaduta tra centinaia di espositori internazionali. A dare il premio il direttore commerciale del gruppo NY Times Brad Kolodny.

“Il riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre di più e meglio per la crescita della destinazione. Siamo sulla strada giusta!” è il commento dell’assessore regionale al Turismo Loredana Capone.

Lo stand di Pugliapromozione, da 36 metri quadri, era tappezzato con le immagini più suggestive di paesaggi e monumenti pugliesi: così, sulla prima pagina del numero del New York Times campeggia la foto di Monopoli. La città della provincia barese è tra le 52 destinazioni suggerite per il 2019.

Lo staff di Pugliapromozione ha convinto i giornalisti, i blogger e gli influencer, tra esibizioni di musica dal vivo, balli di pizzica e degustazioni di vini pugliesi.

E allora, attendiamo una percentuale ancora più alta di turisti provenienti dal Nuovo Continente, che già in numeri considerevioli sono sbarcati in Italia negli ultimi anni, attirati da masserie, centri storici, buona cucina.