Bianca o rossa, ma cotta al punto giusto. I Carnivori, la tua braceria nel centro storico di Lecce

Nel Salento si viene in vacanza perché è bello, perché è di tendenza, per il suo mare, per le sue bellezze naturalistiche, per i monumenti che lo impreziosiscono in qualunque comuni ti trovi a soggiornare. Ma poi ci ritorni perché ti innamori della sua gente, della sua cultura e, fra le tante cose, anche della sua cucina.

L’enogastronomia è uno dei punti di forza del Tacco dello Stivale, un continuo viaggio tra gusto e tradizione. Dopo una giornata in spiaggia, la ricerca del posto giusto in cui cenare è un vero e proprio ‘bisogno dell’anima’. La ricerca passa da Google, dai siti che pubblicano recensioni, dal passaparola, dai consigli di amici e conoscitori dei luoghi.

Da oggi, inizia la nostra rubrica che vuole mettere a disposizione dei turisti e dei salentini i locali più giusti in cui tradizione e benessere del palato vanno a braccetto.

Amore per il mangiar sano e il mangiar bene, professionalità costruita negli anni, voglia di soddisfare anche i palati più esigenti. Da questo e molto altro nasce il Ristorante e Braceria ‘I Carnivori’, in via XX settembre, nel cuore del centro storico di Lecce.

A pochi passi da Porta San Biagio e dal cuore della città, nasce una braceria che ricorda l’antica tradizione nata a pochi passi dal Salento, in Valle d’Itria ad esempio, dove i locali sono soliti presentare la carne dietro a larghi banconi. Come dire, “scegli ciò che più ti piace e siediti per gustare il tuo piatto”.

I Carnivori, nome che va in barba a qualsiasi moda o esigenza vegana o vegetariana, è il tempio del buon mangiare. Al centro della nuova realtà c’è la lunga esperienza del titolare, Salvatore Barba, macellaio e imprenditore, che ha deciso di offrire ai clienti tutta la competenza acquisita nel mondo delle carni, dal prodotto iniziale di prevalente provenienza italiana e rigorosamente selezionato, alla cucina più gustosa.

In un ambiente elegante, ma con un forte richiamo agli spazi di un tempo, il ristorante-braceria che si apre in via XX settembre sa mettere a proprio agio chi vi entra con il giusto languorino e il desiderio di gustare la buona carne.