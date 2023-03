Acqua di cristallo. A Roca è come stare in una gioielleria

È imbarazzante. Un colore dell’acqua così fai fatica a trovarlo. A Roca a volte non riesci a capire se il fondale del mare è ricoperto d’acqua o se l’acqua non c’è. Tra Portuligno e lu ‘Nfocaciucci è uno spettacolo che fa a gara a stupire e sorprendere il visitatore, nelle giornate di bonaccia, o di biancata, come preferiscono dire i dotti salentini, è trionfo della bellezza.

Sì lo sappiamo a nessuna località dedichiamo tanto spazio quanto a Roca. Sono anni e anni che scriviamo di questo luogo magico, fatato, impareggiabile… E infatti dove possiamo trovare una civiltà dopo l’altra così accuratamente documentate, dove troviamo un altro parco archeologico sul mare, quale città in Italia ha una storia più antica di Roma?

Insomma Roca è Roca. Non c’è alcuna enfasi nel dire che la natura (e la Cultura) qui si è divertita alla grande.