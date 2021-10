Non solo Expo 2000, a Miggiano parte la Sagra del Maiale. Un evento nell’evento

È nella cornice di Expo 2000, una delle più importanti vetrine per Miggiano, che si tiene la Sagra del Maiale, tra storia e tradizione per il comune salentino. La fiera sarà inaugurata giovedì 14 ottobre, alle ore 19:00, presso il Palazzo Municipale. Nell’ottica di dar lustro alle radici e alle tradizioni, la fiera del comune salentino promuove la tradizionale e attesa Sagra del Maiale, un evento nell’evento, fulcro storico e sociale di Expo 2000.

La tanto attesa sagra, parte del fenomeno del “turismo enogastronomico”, si terrà nella tradizionale location all’esterno del mercato coperto. A margine dello spazio fieristico che ospita Expo 2000, si trova il Quartiere del Gusto, dove sorge anche l’arena spettacoli. Un allestimento che rispecchia in tutto e per tutto le tradizioni delle sagre salentine, per offrire ai visitatori un’atmosfera tipica e suggestiva.

Al Quartiere del Gusto sarà possibile assaggiare sfiziosi panini, pittule, pesce fritto e carne alla brace. Insieme ai prodotti salentini, saranno numerose le presenze dei prodotti tipici provenienti dalle diverse regioni italiane.

Expo 2000 sarà inaugurata il 14 ottobre e andrà avanti fino a domenica 17 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 di mattina, e dalle 16.00 alle 23.00 di sera.