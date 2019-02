Chiuso il centro storico di Tricase, ma per girare lo spot della Campari Soda

Centro storico di Tricase chiuso, ma ‘solo’ per permettere alla troupe di girare in sicurezza lo spot 2019 della Campari Soda. Il marchio, conosciuto in tutto il mondo, ha scelto il comune del basso Salento come location della sua nuova campagna. L’ultima, “Creation”, era stata diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino e girata in Abruzzo.

Top secret quale sarà il risultato finale, ma piazza Pisanelli, largo Sant’Angelo e altre stradine nel cuore della città saranno momentaneamente off-limits per fare da sfondo alla pubblicità del protagonista degli aperitivi italiani.

A dare la notizia alla cittadinanza (e non solo) è il primo cittadino Carlo Chiuri: «Tricase – scrive sul profilo ufficiale – avrà una grande occasione di marketing territoriale. La nostra Piazza Pisanelli è stata elezionata come set per girare il prossimo spot di un noto marchio. Sono certo che, come Comunità, saremo in grado di sopportare i disagi legati alla interdizione del transito e della sosta dei veicoli. Tutto per non farci sfuggire una grande occasione di promozione della nostra Città. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione che saprete offrire. Carlo».

Proprio per non intralciare le riprese, insomma, è stata emessa un’ordinanza di chiusura al traffico.