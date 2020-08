Smart working in case-vacanza: Otranto, un mare di bellezza anche a settembre

Scegliere il Salento significa poter contare su un periodo ben più lungo per programmare le proprie vacanze. Qui, infatti, l’estate non si esaurisce nei due mesi canonici di luglio e agosto. Nel Salento, il clima e le temperature consentono senza alcun dubbio di fare il bagno nelle acque cristalline del suo mare fino, e anche oltre, ottobre.

Lavorare da remoto e godere dei benefici del sole e del mare anche nei prossimi mesi diventa, dunque, un’opportunità da sfruttare.

Indispensabile far cadere la scelta sulle destinazioni migliori. Otranto, con il suo mare, i paesaggi, le bellezze architettoniche, la sua storia, la cultura gastronomica anche del suo entroterra, si è posta in cima alla classifica delle mete imperdibili.

Ammirare la prima alba d’Italia dal Faro della Palascìa è il preludio di una vacanza da sogno.

Smart working & relax

Non è una novità che smart working e vacanza sia oramai diventato un popolare binomio. La proposta di Travellito.com, il portale di affitti di case-vacanza, propone Otranto come destinazione per rilassarsi lontano da casa potendo nello stesso tempo lavorare.

Una proposta valida per quanti hanno terminato le ferie ma non vogliono rinunciare a qualche giorno di relax.

Per venire incontro a queste esigenze, Travellito.com propone, all’occasione, case-vacanza attrezzate con postazioni di lavoro e buone connessioni Wifi.

L’idea è quella di ripensare alle case-vacanza come a luoghi di lavoro agile per allungare la stagione turistica e allo stesso tempo favorire questa modalità di lavoro. In pratica, le persone invece che lavorare da casa propria possono farlo, scegliendo come meta una delle tante soluzioni proposte dal portale Travellito.com.

Travellito vacanze, garanti della migliore ospitalità

Travellito.com nasce nel 2013 con l’intento di trasformare le vacanze in un sogno. Non un semplice portale per affittare case per vacanza, quindi, ma uno staff di professionisti a disposizione per trasformare quel sogno, lungo un anno, in una realtà.

Per far questo, Travellito.com propone una vasta scelta di alloggi a Otranto, ma anche in tutto il resto del Salento. Si può scegliere dal piccolo appartamento alla villa con piscina ma anche agriturismi, bed & breakfast e hotels.

Il Salento con le sue spiagge, le sue scogliere, la natura incontaminata, con le campagne e le distese di macchia mediterranea, i borghi storici, il barocco, i tantissimi ristorantini locali e con le tradizioni millenarie fatte di cultura e musica, diventa il luogo del cuore per chi sceglie di trascorrere qui le vacanze. Anche in autunno.

Travellito.com è garante di qualità. Professionalità e disponibilità accompagnano il turista nella scelta della soluzione migliore al prezzo migliore e, durante il soggiorno, uno staff competente è a completa disposizione per qualsiasi necessità.

Nessun dubbio, dunque, per chi può concedersi una fuga dalla città e lavorare da remoto: Otranto a settembre e ottobre rigenera con un mare di bellezza e di magia…