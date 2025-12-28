Cortili aperti a Natale, una domenica alla scoperta dei palazzi più belli di Lecce

Edizione dopo edizione Cortili Aperti è diventato un appuntamento imperdibile per i salentini e per i tanti turisti che desiderano scoprire quegli angoli della città “segreti”, quegli scorci di indubbia bellezza che, di solito, restano nascosti agli occhi dei visitatori. Sono cartoline di bellezza innegabile, che raccontano la vita Lecce con una delicatezza che sembra, quasi, una confidenza che il tempo ha custodito gelosamente.

In primavera è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi, per questo il Comune di Lecce, insieme all’Associazione Dimore Storiche Italiane ha deciso di promuovere una versione natalizia, pensata per offrire al passanti una prima “scintilla” del capoluogo prima dell’inizio della stagione turistica.

Un appuntamento, fissato per domenica 28 dicembre, che è un invito a camminare tra i cortili e i giardini storici, a scoprire una Lecce che conserva la sua memoria più preziosa. Un viaggio che continua a raccontare la città come un luogo dove la storia respira in ogni pietra, e dove ogni scorcio diventa un racconto da custodire.

Ecco i palazzi che apriranno le loro porte

Palazzo Grassi in via dei Perroni, 12. Apertura solo la mattina.

Pollicastro Boutique Hotel, senpre in via dei perroni, ma al civico 14.Apertura solo pomeridiana.

Galleria Ship in Arte, in via Federico d’Aragona, 9

Palazzo Lecciso, in via del Palazzo dei Conti di Lecce, 6

Palazzo Sambiasi, in via Via Marco Basseo, 31

Palazzo Bernardini, sempre in via Marco Basseo, ma al civico 25

Palazzo Brunetti in via Guglielmo Paladini, 14

Palazzo Rollo, in Via Vittorio Emanuele II, 14

Palazzo Scarciglia in Via Giuseppe Libertini, 36

Chiesa Santa Maria della Nova in Via Idomeneo, 6

Palazzetto Bensanti in Via della Sinagoga, 4

Ultimo, ma non ultimo il campanile del Duomo. La Cooperativa Sociale ArtWork offrirà a tutti i Visitatori di “Lecce Cortili Aperta a Natale 2025” il biglietto di accesso all’ascensore per la visita del Campanile del Duomo alla tariffa speciale di € 9,00 e accesso gratuito per i bambini sino a 5 anni.

Dalle ore 9.00 fino all’ ultima salita prevista alle 17:40.

Scarica la locandina cliccando qui