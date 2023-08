La Grotta verde di marina di Andrano, un gioco di luci e colori di rara bellezza

Ci sono tanti posti da visitare in Salento. Alcuni più conosciuti e presi d’assalto dai turisti che d’estate scelgono di trascorrere le vacanze nella terra tra i due mari. Altri meno noti, ma non per questo meno belli. Altri ancora rappresentano “solo” una tappa del viaggio alla ricerca delle meraviglie della zona. Non perché non vale la pena visitarli, ma perché basta un solo giorno per scoprirli. La marina di Andrano è una di queste mete. A metà strada tra due gioielli, Castro e Tricase, è un fiore all’occhiello della costa che “nasconde” veri e propri capolavori della natura.

L’errore che spesso si commette, quando si decide di trascorrere le vacanze in Salento, è quello di limitarsi a visitare solo le località più conosciute, quando ci sono posti incantevoli da vedere. Tra i posti che meritano c’è Grotta Verde, in località “La Botte”. Raggiungibile a nuoto, è la gemma di un tratto di costa che riserva una lunga serie di meraviglie!

La grotta verde

La ‘cavità’ naturale ricoperta di stalattiti e conchiglie fossili ha diverse particolarità: ci sono diversi scogli quasi a livello dell’acqua da cui è possibile ammirare lo spettacolo stando comodamente “seduti” sulla roccia, ma la cosa che la rende unica sono i colori. Una volta entrati – senza grandi difficoltà – da un’apertura abbastanza stretta, lo spettacolo è indescrivibile. Dalle fessure penetra la luce solare che si riflette sul mare di un color verde acqua/cobalto, regalando uno spettacolare gioco di luci e di colori che si riflettono sullo specchio del mare e sulle pareti interne della grotta. Effetti di luce quasi fluorescente che cambiano ad ogni ora del giorno.

Famosa per alcune leggende che la vogliono ricca di passaggi segreti, la grotta verde è come un diamante, anzi uno smeraldo che lascia senza fiato, come il colore delle pareti. L’umidità dell’ambiente, infatti, favorisce lo sviluppo di piccole alghe sulla cavità, donandole una splendida colorazione verde smeraldo, appunto.

La grotta verde è uno dei tanti gioielli che si possono ammirare percorrendo la litoranea che da Otranto conduce a Santa Maria di Leuca, un balcone affacciato sul mare come lo avevamo definito in un nostro articolo (leggi qui) per i panorami offerti, di una bellezza tale da rendere difficile un paragone tra uno e l’altro posto.

Dal 2006, la zona rientra nel Parco Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento.

Attenzione alle mareggiate. In questo caso è meglio non addentrarsi nella cavità, ma tranquilli. La Grotta Verde offre un suggestivo spettacolo anche al suo esterno: si tratta dell’altissimo “geyser” di circa 30 m di acqua sparato attraverso alcuni fori presenti nella roccia.

Il fenomeno non è frequentissimo producendosi solo in presenza di una grossa ondata che penetri nella grotta a gran forza e dalla giusta direzione.

Ph. Vito D’Aversa

Ph. Gabiria De Mauri