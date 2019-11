Alla scoperta degli angoli più belli del Salento, passeggiata culturale a Castrì di Lecce

Non è un luogo comune, bensì l’amara realtà. Siamo noi salentini a non conoscere perfettamente il nostro territorio, anzi molto spesso ci rendiamo conto che i turisti hanno contezza di angoli e scorci dei nostri paesi che sono ignoti a chi abita la nostra provincia. Succede sempre così: quando si ha a portata di mano qualcosa di bello è più facile che la si trascuri e talvolta che la snobbi. Mancano le occasioni, in alcuni casi. Mancano quei pretesti culturali che consentono di accendere la miccia della curiosità sulle cose che ci circondano.

Passeggiata culturale a Castrì di Lecce

Stavolta, però, non ci sono scuse. Per conoscere uno dei borghi più suggestivi del Salento, Castrì di Lecce, sarà sufficiente dotarsi soltanto di buona puntualità. L’occasione c’è. E’ stata creata per consentire a tutti di visitare monumenti di indimenticabile bellezza.

Per conoscere Castrì di Lecce, domenica 10 novembre, è stata organizzata una passeggiata culturale. L’evento avrà inizio da Piazza dei Caduti con raduno vicino la Colonna di San Vito.

L’architetto Francesco Murrone guiderà il gruppo per le vie del Centro Storico iniziando dal Frantoio Ipogeo (realizzato a cavallo dei secoli XVII e XVIII) dove é allestita la quarta edizione della Mostra “Incontri di Scultura” 2019, degli artisti Aldo Calò, Giovanni Valletta e Nino Rollo.

L’itinerario culturale di Castrì di Lecce

Seguirà la visita all’interno della barocca Chiesa di San Vito Martire (metà sec. XVIII) in Castri Francone, successivamente si percorrerà il tracciato storico di collegamento fra i due antichi borghi di Castri Francone e Castri Guarino, giungendo in Piazza Municipio dove si può ammirare il Palazzo Municipale (fine sec. XIX) ed il Palazzo Ducale “Vernazza” (primi anni del secolo XVIII). La passeggiata culturale si concluderà con la visita nel giardino del neoclassico “Asilo G. Vernazza” (prima metà del sec. XX) e della Chiesa della Madonna della Visitazione in Castri Guarino (primi anni del sec. XVII).

Degustazione di fine percorso

A fine percorso, gli interessati, potranno degustare i prodotti della vicina pasticceria “Di Donfrancesco”.

La visita alla mostra

Per l’occasione la mostra “Frantoio Ipogeo – Incontri di Scultura”, con le opere degli artisti Aldo Calò, Giovanni Valletta e Nino Rollo, che doveva chiudersi l'( novembre sarà prorogata fino al 10. La mostra è promossa dal Comune di Castri di Lecce, con il patrocinio dell’ Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, della Regione Puglia, del Polo Biblio-museale di Lecce, del Museo “Sigismondo Castromediano” e dell’Accademia di Belle Arti di Lecce.