Porto Miggiano, 100 scalini per il paradiso

Non è facile trovare le parole giuste per descrivere la bellezza di Porto Miggiano, uno dei punti più belli di Santa Cesarea Terme, una regina affacciata sul mare che ricorda l’oriente, come l’abbiamo definita in un nostro articolo (leggi qui). Non si “offenderanno” gli altri gioielli che si affacciano sulla litoranea che da Otranto conduce a Castro e poi giù, fino a Santa Maria di Leuca, se quando si parla dell’insenatura la si definisce come uno degli angoli più belli del Salento, per il paesaggio mozzafiato, per il mare da cartolina, per i colori regalati dalla luce del sole che si riflette sulle rocce e nell’acqua, incantevole come pochi.

L’unico accesso alla ‘spiaggetta’ custodita come un segreto dalla scogliera è un’impervia scalinata. Più di 100 gradini fatti a fatica sotto il sole cocente sono nulla se paragonati ad un tuffo in quel limpido specchio di mare color turchese.

Un piccolo tesoro protetto dalla torre di avvistamento che indicava la strada ai pescatori che frequentavano il piccolo porto dopo che aveva terminato il suo compito di “sentinella”. Aveva avvisato del pericolo in caso di attacco dei saraceni, oggi la struttura voluto da Carlo V per difendere il territorio salentino dalle pericolose incursioni dei Saraceni è ancora lì, imponente.

Porto Miggiano è uno di quei posti da scoprire in una terra dove nulla è scontato. In fatto di bellezza non ha rivali, è capace di far innamorare i turisti che vogliono conoscerla. E la baia si svela a chi si spinge tra le rocce accarezzate con la stessa dolcezza che le ha riservato il mare, suo abile scultore. E poi le calette, le insenature, le meraviglie da ammirare a suon di bracciate.

Ma attenzione, meglio godersi questo angolo di paradiso a giugno o a settembre, quando l’insenatura sembra davvero un gioiello riservato a pochi.

Porto Miggiano, i cento scalini – Ph. Claudio Danese