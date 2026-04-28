Nardò al centro del mondo, giornalisti internazionali alla scoperta del territorio

Nardò si prepara a diventare una vetrina internazionale. Lunedì 11 maggio, un prestigioso gruppo di giornalisti provenienti da tutta Europa farà tappa nel comune neretino nell’ambito del 76° educational tour organizzato dalla rivista Spiagge, diretta da Carmen Mancarella.

L’iniziativa, che si svolge tra il 5 e il 12 maggio, è stata presentata ufficialmente presso Palazzo Adorno a Lecce. Alla conferenza stampa ha partecipato la vicesindaca Maria Grazia Sodero, sottolineando l’importanza di un progetto che mira a far conoscere l’anima autentica di una delle destinazioni più amate di Puglia.

Il tour coinvolge firme autorevoli della stampa cartacea e digitale, garantendo una copertura mediatica che spazia dall’Italia alla Polonia, fino alla Germania e al Belgio. Tra le testate presenti figurano: National Geographic (edizione Polonia), il gruppo QN Quotidiani (Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione); Reise.news.de, Einfachraus.de, Funken Medien, House&Hotel Luxury (Berlino), Ten Minutes Travel (Bruxelles), Viaggi e Mondo (Tenerife); Turismo del Gusto, WebLombardia, Ambiente Europa e le emittenti CS Radio Canarie e WNET Varsavia.

L’ingresso di Nardò nel “club” delle 20 destinazioni top della Puglia non è un caso. La città ha saputo vincere la sfida della destagionalizzazione grazie a una visione strategica che unisce investimenti privati e programmazione pubblica.

“Puntiamo su viaggiatori colti e curiosi,” ha dichiarato il vicesindaco Maria Grazia Sodero. “Vogliamo far addentrare i giornalisti nello spirito e nell’identità di Nardò, oltre le pur splendide bellezze naturali. Riconoscimenti come le Cinque Vele e la Bandiera Blu sono il risultato di un impegno costante sulla qualità dell’offerta.”

La sesta giornata dell’educational tour sarà interamente dedicata alle meraviglie neretine, seguendo un itinerario che abbraccia natura e architettura:

La delegazione inizierà con un’escursione nel cuore pulsante del Parco di Porto Selvaggio. Il tour proseguirà poi lungo il litorale, toccando i punti cardine della marina: la baia di Sant’Isidoro; le marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno e l’iconico sito delle Quattro Colonne.

Il focus si sposterà poi nel “salotto” della città. I giornalisti visiteranno il centro storico, celebre per l’eleganza delle sue chiese barocche e la maestosità dei palazzi gentilizi, testimonianza di un patrimonio culturale stratificato e unico nel panorama salentino.