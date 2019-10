Torri, insenature e tramonti. Il Salento coast to coast in sei minuti

Trecento chilometri da percorrere e vivere tutto d’un fiato. Dall’Adriatico allo Ionio, il Salento offre scorci bellissimi, angoli di paradiso, rocce che si affiano sul mare e spiagge dorate che hanno conquistato i turisti e le pagine patinate delle riviste che ‘consigliano’ le mete più belle, da visitare almeno una volta nella vita. Dall’alba al tramonto, in questa terra si può vedere il sole sorgere ad est e tramontare ad ovest cambiando semplicemente città. Scirocco o tramontana, il tuffo nelle acque blu si decide in base al vento.

Ci ha pensato a Alessandro Damone a racchiudere tutto questo in un video. Non sarà sicuramente stato facile scegliere quale bellezza immortalare, ma il fotografo ha molto di più. È riuscito a racchiudere ore e ore di riprese degli scorci più suggestivi del tacco d’Italia in sei minuti. Una impresa quasi impossibile per chi conosce questa terra e sa che se dimentica un luogo, fa un torto ad un altro.

Il video è realizzato immedesimandosi negli occhi di un visitatore che per la prima volta si trova davanti al panorama offerto dal Faro di Punta Palascia o alla maestosità di Torre Squillace. Da Santa Cesarea Terme, una vera e propria bomboniera di stili a Torre Lapillo passando per Torre Pali e Gallipoli. Impossibile dimenticare il fascino di Roca e della sua grotta della poesia e di Otranto culla di culture. Il risultato è un tripudio di torri costiere, insenature, colori regalati dal tramonto e acque che cambiano colore a seconda del cielo che si specchia.

Se volete ritemprare il vostro spirito, buon viaggio….