Antonio De Mauro nuovo Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Limongelli segretario e Fersini Tesoriere

Che il risultato della partita avrebbe avuto difficoltà a essere omologato lo si sapeva già dal triplice fischio finale (la chiusura delle urne e il conteggio dei voti), perché, se è vero che il campo ha decretato una vittoria netta per la squadra partita con il favore dei pronostici (la lista del presidente uscente), è altrettanto notorio che, a partire dal capitano, quella compagine ha disputato la partita con giocatori appiedati dal Giudice Sportivo (la Corte Costituzionale).

Dopo tante, tantissime polemiche, rinvii delle elezioni, sentenze e dimissioni, oggi dovrebbe essere stata scritta la parola fine alla querelle che ha riguardato l’organo di governo dei legali Salentini.

Antonio De Mauro è il nuovo Presidente, il Professore di istituzioni di Diritto Privato presso l’Università del Salento succede a Roberta Altavilla, numero uno uscente, confermata alla guida lo scorso 18 maggio, ma costretta a fare un passo indietro, in quanto, insieme ad altri cinque colleghi della sua lista, in candidabile in quanto ha già svolto due mandati consecutivi.

La nomina è avvenuta nella mattinata di oggi, al termine di una riunione svoltatasi nella mattinata di oggi.

Grato ai colleghi

“La mia gratitudine va ai colleghi che mi hanno designato alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine e spero di il mio agire, nel solco di chi mi ha preceduto, possa essere indirizzata alla tutela degli interessi degli iscritti”, ha affermato De Mauro subito dopo la proclamazione.

“Gli obiettivi, come ho sempre dichiarato sono quelli di svolgere al meglio quelli che sono i compiti istituzionali assegnati al Consiglio. Siamo un organo istituzionale abbiamo compiti riconsciuti espressamente dalla Legge e in quel solco, in quella logica ci dobbiamo muovere”

Nominati nuovi segretario e tesoriere

Insieme al nuovo numero uno, si è provveduto a nominare anche i nuovi segretario e tesoriere. le cariche vanno, rispettivamente a Sergio Limongelli e Isabella Fersini che prendono il posto di Vincenzo Caprioli e Luigia Fiorenza, dimessi anche loro in quanto nella stessa posizione di Altavilla.