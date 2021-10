Sorpreso in possesso di cocaina e marijuana, a Casarano scatta l’arresto per un 26enne

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche a opera degli uomini della “Benemerita”, nella giornata di ieri, a Casarano, i militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia del posto, hanno tratto in arresto il 26enne P.F.

Nello specifico il giovane, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 14 involucri contenenti complessivamente 16,5 gr. di cocaina; un involucro con all’interno 0,4 gr. di marijuana; 200 euro in denaro contante; bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.