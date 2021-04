Covid-19, 1.628 nuovi casi in Puglia nel giorno di Pasqua. Sono 231 nel leccese

È ancora alto il rischio in Puglia, che da giorni registra nuovi contagi giornalieri superiori a quota 2mila. L’indice RT che misura la trasmissione del virus è sceso a 1.09 ma sicuramente risentirà del ‘liberi tutti’ provocato dalle “eccezioni” previste al dpcm in occasione delle festività. Già nei giorni scorsi l’Assessore Pier Luigi Lopalco si è detto preoccupato dalle visite a parenti e amici consentite dal 3 al 5 aprile, “preludio di una tragedia”, come ha sottolineato.

Sembra ancora lontano il passaggio in zona arancione per la Puglia che rimane tra le regioni ad alto rischio secondo l’Istituto Superiore della Sanità, mentre il fronte vaccini procede ma non troppo speditamente. È soprattutto il fronte degli ospedali a preoccupare con oltre 2mila pazienti ricoverati, che si sommano ai 50mila casi circa curati a casa.

Come riportato dal bollettino epidemiologico, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, su 10.218 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test. 145.113 sono i pazienti guariti. 51.171 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 201.195 così suddivisi:

78.636 nella Provincia di Bari;

19.674 nella Provincia di Bat;

14.621 nella Provincia di Brindisi;

36.955 nella Provincia di Foggia;

19.129 nella Provincia di Lecce;

31.186 nella Provincia di Taranto;

697 attribuiti a residenti fuori regione;

297 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.