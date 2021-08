Maltrattamenti in famiglia e detenzione di armi e droga: il bilancio dei controlli del Carabinieri

Uno è finito nei guai per aver bruciato su un terreno di sua proprietà un cumulo di rifiuti. Un altro per detenzione di armi e sostanza stupefacente. Un terzo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. È il bilancio del servizio straordinario di controllo disposto dal Comando provinciale di Lecce. In campo sono scesi i militari della Compagnia di Campi salentina che, con l’aiuto dei colleghi, hanno acceso i riflettori sul territorio. E i risultati in due giorni (18 e 19 agosto) non sono mancati.

Come sempre, l’attenzione degli uomini in divisa si è concentrata sul rispetto delle regole del Codice della Strada. 10 le contestazioni scattate per guida senza patente e per essersi messi al volante senza la copertura assicurativa (Art. 193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile). Tre, invece, le persone segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti. Agli assuntori sono stati sequestrati, complessivamente, 1,3 grammi circa do marijuana e 28,2 grammi circa di hashish.

Un uomo, come detto, è stato deferito a piede libero quando è stato sorpreso a bruciare nel terreno di sua proprietà una ingente quantità di rifiuti. L’incendio si è auto estinto, ma l’area di circa 700 è stata sottoposta a sequestro per la presenza di altri rifiuti.

L’arresto per detenzione di armi e droga

A Novoli, i militari del Nucleo investigativo del Reparto Operativo di Lecce con l’aiuto prezioso dei Carabinieri della locale stazione e del Norm della Compagnia di Campi salentina hanno arrestato, con l’accusa di detenzione di armi e sostanze stupefacenti, un 59enne. Determinante è stata la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione che ha permesso agli uomini dell’Arma di trovare due pistole semiautomatiche calibro 7.65 e 25 cartucce calibro 7.65. Non solo, sono spuntati fuori anche 16 grammi di “cocaina” e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Una volta concluse le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari.

A Monteroni di Lecce, invece, un uomo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di cocaina e 0,50 grammi di marijuana.

Estorsione e maltrattamenti

A Ugento, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica – ufficio esecuzione penale. Un provvedimento scattato perché è stato riconosciuto colpevole dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia,commessi fino al mese di agosto del 2020 ai danni della madre convivente. Per lui si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dovrà scontare la pena definitiva residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione