Covid in Puglia, 6 decessi e 125 positivi su test 13.458. 25 casi in provincia di Lecce

Il calo dei ricoveri in Puglia, che continua ad avere numeri da zona bianca, non pesa sul report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, quotidianamente, monitora la pressione sugli Ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid, infatti, è ferma al 4% (0%) in terapia intensiva e al 6% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel bollettino epidemiologico di oggi, i positivi ricoverati in «area non critica» passano da 164 a 156. Da 18 a 15 in rianimazione.

Sul fronte dei casi registrati nelle ultime 24 ore, sono 125 i positivi su 13.458 test. Sono 2.799 i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus. 6 decessi. 6.785 è il totale delle vittime dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così divisi:

Provincia di Bari: 29

Provincia di Bat: 26

Provincia di Brindisi: 9

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 25

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -4

