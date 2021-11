Resta bloccato su un albero, gattino salvato dai Vigili del Fuoco

Sempre in prima linea, anche negli ultimi giorni per aiutare i cittadini in difficoltà dopo il violento nubifragio che ha causato non pochi danni e disagi, ma questa mattina i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un intervento ‘particolare’. Ad aver bisogno dei Caschi gialli è stato un gattino, rimasto bloccato su un pino che si affaccia su via Garibaldi, non lontano dalla Villa comunale di Lecce.

Il povero micio, da buon felino, si era arrampicato sull’albero, ma ad un certo punto non è stato più in grado di scendere. Sono stati alcuni passanti a sentire i miagolii. Una volta alzati gli occhi, lo hanno visto fermo, immobile, su un ramo. A modo suo stava chiedendo aiuto. E non è rimasto inascoltato. Inevitabile la chiamata ai vigili del fuoco.

L’orologio aveva da poco segnato le 12.30, quando sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i pompieri che, con un’autoscala, hanno raggiunto il gatto.

«L’intervento – ha dichiarato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – è durato una mezz’ora buona, sotto gli occhi di alcuni curiosi».

Alla fine il gattino è stato recuperato sano e salvo e restituito alla proprietaria.