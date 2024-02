Fiamme nella notte a Lecce, incendio distrugge una Mercedes Classe A

Le cause, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa,

Fiamme nella notte a Lecce, dove, in Via Francesco Storella, intorno alle 2.20, un’auto, una Mercedes Classe A, di proprietà di una 24enne, è stata oggetto di un incendio.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il mezzo e la zona, impedendo ulteriori problemi.

Terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e la macchina e hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Sono incorsole investigazioni per stabilire la natura dei fatti.