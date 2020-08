Rogo nella notte in un terreno a Casarano, distrutti 80 quintali di legna e due mezzi

A 24 ore esatte dal rogo di natura dolosa che ha distrutto due furgoni di una ditta di Veglie, nella nottata appena trascorsa il Salento si è trovato a essere nuovamente scenario di un altro incendio, del quale, al momento, non si conoscono le cause.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le due, quando, alla periferia di Casarano, un rogo è divampato all’interno di un terreno di proprietà di un commerciante del posto.

Le fiamme hanno completamento mandato in cenere circa 80 quintali di legna accatastati e danneggiato un’autovettura e un furgone.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giungi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno dovuto lavorare non poco per domare le fiamme. Con loro, sul luogo, anche i militari dell’Arma.

Non appena terminate le operazioni di spegnimento Caschi Rossi e Carabinieri si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento, ma al momento non si escluse alcuna pista, compresa quella dolosa.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Ancora non si è provveduto a eseguire una stima completa, ma il danno economico è molto ingente.