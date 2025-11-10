Scoperto dalla Polizia ad scaricare rifiuti illecitamente, sanzione da 4.500 euro per un 68enne

Nella giornata di oggi, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Galatina hanno sanzionato un uomo di 68 anni che a fine settembre era stato sorpreso a scaricare materiali inerti nelle campagne situate in agro di Galatina. I poliziotti infatti durante un normale controllo del territorio, hanno notato in aperta campagna un’autovettura Panda nei pressi della quale due uomini erano intenti a svuotare dei grossi recipienti da materiale inerte di risulta. Sorpresi sul fatto i due sono stati invitati a ripulire quanto già abbandonato nel terreno e a provvedere allo smaltimento del materiale con la relativa presentazione della ricevuta dell’avvenuto smaltimento presso la sede del Commissariato.

Alla consegna del documento richiesto, avvenuta oggi, il responsabile dell’infrazione, proprietario del materiale inerte e dell’auto con cui lo trasportava, ai sensi della normativa sui rifiuti, è stato multato con una contravvenzione di 4500 euro e con una sanzione accessoria che prevede la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.

(Immagine di repertorio)