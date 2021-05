Scontro tra due auto sulla 275, è il secondo incidente in 24 ore

Mentre la storia della statale 275 continua a tenere banco – l’ultimo intoppo nella realizzazione dell’opera attesa da più di vent’anni arriva dalla Commissione VIA (Valutazione di impatto ambientale) del Ministero della Transizione ecologica che avrebbe rilevato alcune criticità nel progetto del primo lotto, il tratto che va da Maglie alla zona industriale di Tricase (serve, in poche parole, un nuovo studio ambientale su undici svincoli del tracciato e sul reimpianto degli ulivi che saranno sradicati) – la Maglie-Leuca continua a fare da teatro a numerosi incidenti, fortunatamente non gravi.

In ventiquattro ore sono due i sinistri avvenuti nello stesso tratto di strada, a pochi passi dall’incrocio di Surano. Nell’ultimo, accaduto nel tardo pomeriggio, sono rimaste coinvolte due auto che, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate all’altezza di un noto store. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenute le ambulanze del 118, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno rimosso i veicoli.

Registrato anche qualche piccolo disagio alla circolazione stradale dovuto ai rallentamenti necessari per permettere le operazioni di soccorso.