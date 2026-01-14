Locali autorizzati a uso garage, ma allestiti come abitazioni. Scatta il sequestro

Nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto alle occupazioni abusive lungo il litorale salentino, gli uomini della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno individuato, in località Lido Conchiglie, un complesso edilizio in fase di realizzazione risultato non conforme ai titoli autorizzativi rilasciati. L’area interessata ricade in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.

L’operazione, condotta da pattuglie terrestri, supportate da mezzi aerei del Corpo, ha permesso di accertare la presenza di locali formalmente autorizzati come garage ma di fatto allestiti a uso abitativo, oltre a vani tecnici suscettibili di trasformazione in unità residenziali.

Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che alcune porzioni dell’immobile erano state pubblicizzate e commercializzate come abitazioni, in violazione della destinazione urbanistica consentita, con vendita separata dei locali pertinenziali.

L’intervento si è concluso con il sequestro di 4 garage adibiti a uso abitativo e di 4 villette a schiera, per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati e con il deferimento all’Autorità giudiziaria del legale rappresentante della società costruttrice.