Squinzano, due rapine in poche ore. Arrestato 38enne dopo l’assalto ai centri scommesse

Un mercoledì di terrore ha scosso la comunità di Squinzano, dove una rapida sequenza di eventi criminali ha portato all’arresto di Gian Paolo Taurino, 38enne residente in città ma originario del trapanese. L’uomo è accusato di aver messo a segno due rapine a mano armata nel giro di poche ore, prendendo di mira altrettanti centri scommesse del centro.

Il primo assalto alla Snai

Il raid è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo. Taurino, con il volto travisato e armato di coltello, ha fatto irruzione nel centro scommesse Snai di via Brindisi. Sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare circa 1.600 euro dal registratore di cassa, riuscendo a dileguarsi prima dell’intervento delle autorità. Fortunatamente, nonostante lo shock, nessuno dei presenti è rimasto ferito.

Il bis in piazza Vittoria e l’arresto

Non pago del primo colpo, il 38enne è tornato in azione poche ore dopo, puntando il centro Eurobet di piazza Vittoria. Il copione è stato identico: volto coperto e coltello puntato contro il personale. Questa volta, però, il piano è fallito.

Mentre tentava di fuggire con altri 1.500 euro, è stato intercettato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, che avevano già intensificato i pattugliamenti dopo il primo episodio. L’operazione, condotta in sinergia con le stazioni di Squinzano e Trepuzzi, ha permesso di bloccare l’uomo in flagranza di reato.

Le indagini: c’è un legame con Trepuzzi?

Gli investigatori sospettano che la scia di colpi non sia finita qui. Sono infatti in corso accertamenti per verificare il coinvolgimento del 38enne nella rapina dello scorso 15 marzo ai danni dell’Eurobet di Trepuzzi. In quel caso, due uomini armati di pistola riuscirono a sottrarre circa 7.000 euro. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati di videosorveglianza per trovare riscontri e determinare se Taurino facesse parte di quel commando.