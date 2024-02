Spaccate in sequenza nella notte a Galatone, nel mirino tre stazioni di servizio

Tre furti con spaccata in rapida sequenza nella nottata appena trascorsa.

A finire nel mirino dei malviventi, altrettante stazioni di servizio alla periferia di Galatone.

Il primo messo colpo è stato messo a segno presso la stazione in Via Lecce; il secondo al distributore Sorgecarb di via Savoia, infine, nel terzo, a farne le spese è stato bar della Q8 di Via del Mare.

Per agire i malviventi hanno utilizzato un furgone Daily rubato poche ore prima, che hanno usato a mo’ di ariete per abbattere le colonnine automatiche e la vetrata dell’esercizio di ristorazione.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Nardò, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. spetterà a loro dare un nome e un volto agli autori.