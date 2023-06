A Lecce un Open day per insegnare la disciplina sportiva dello skateboard

L’appuntamento è per sabato 17 giugno in Viale de Pietro a Lecce, dove, l’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale “Street Is Culture“, ha organizzato un Open Day, nel quale si svolgerà un corso di skateboard.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi a questa disciplina sportiva.

Nel corso dell’iniziativa, gli istruttori del sodalizio saranno a disposizione per dare dimostrazioni pratiche di skateboard, così da far conoscere a tutti i principi e le tecniche di questo sport.

Street Is Culture è un’associazione di promozione sociale attiva in tutta Italia che, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, comuni, enti del terzo settore e con il Centro Sportivo Italiano, promuove la pratica sportiva e artistica, attraverso una didattica interdisciplinare di tipo esperienziale e sperimentale, veicolando al contempo i valori della socializzazione e della comunità urbana.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Street Is Culture tramite la mail [email protected] o il numero di telefono 351.6734178.