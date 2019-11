Il ginnasta Mattia Quarta convocato in Nazionale, è il primo leccese a indossare la maglia azzurra

Quello che volge al termine potrà essere ricordato come un anno ricco di soddisfazioni per quel che riguarda lo sport salentino.

Non solo nel calcio, dove i ragazzi di mister Liverani hanno ottenuto la promozione nella massima serie, così come è stato per altre compagini della provincia che, seppur militando in categorie non professionistiche, hanno conquistato il salto di categoria (Casarano e Deghi Calcio), ma anche nel basket con i successi ottenuti dalla Pallacanestro Frata Nardò. E se nel Taekwondo la galatinese Maria Elisabetta Negro continua a mietere successi, è di ieri la notizia che, protagonisti del trionfo della Puglia nel XXIV Trofeo Nazionale per regioni di tiro a segno, sono stati i ragazzi delle Sezioni di Lecce e Alezio.

Ma non ci si ferma qui!!! Un giovane ginnasta salentino, infatti, è freschissimo di convocazione in Nazionale.

Mattia Quarta che gareggia per i colori dell’associazione Delfino farà parte della delegazione italiana che parteciperà all’evento Austrian Future Cup di ginnastica artistica maschile junior che si svolgerà a Linz, in Austria, dal 21 al 24 novembre prossimi.

Si tratta del primo leccese che in questa disciplina indosserà la maglia azzurra

Grandissima soddisfazione è stata espressa dal presidente del sodalizio salentino, Patrizia Tamburrano.

Un riconoscimento questa convocazione, che ripaga l’atleta e il suo allenatore storico, Saverio Martina, di anni di tantissimo impegno e molti sacrifici, che hanno consentito di raggiungere quel traguardo che tutti sperano di ottenere quando si inizia a praticare una disciplina sportiva a livello agonistico.

Una nuova sfida all’orizzonte di Quarta quindi che potrà come sempre contare, oltre che sul suo talento ed impegno, sul pieno appoggio della sua società, dei suoi compagni e del suo inseparabile allenatore.