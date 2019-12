Regionali 2020, tutti i preparativi per le elezioni più attese. Puglia Popolare si organizza nel Salento

Sembrano lontane, in realtà sono vicine, vicinissime. Stiamo parlando delle Elezioni Regionali della primavera del 2020, considerate in Puglia la madre di tutte le battaglie elettorali, sulle quali investire energie ed entusiasmi ormai prosciugati nei Comuni, all’indomani anche della scomparsa degli appuntamenti provinciali.

Si gioca solo per le Regionali ormai e i movimenti alla luce del sole o lontani dai riflettori sono quasi scosse telluriche.

Se il centrosinistra ha scelto di puntare tutto su Michele Emiliano, forte di un radicamento personale che gli consentirebbe di ‘passeggiare’ su eventuali Primarie di coalizione, il centrodestra brancola nel buio. O fa finta di brancolare… Già, perché voci sempre più insistenti danno per certa la candidatura a governatore di Raffaele Fitto. Nella divisione dei territori tra Salvini, Meloni e Berlusconi (qualche mese fa non avremmo mai messo il Cavaliere in coda alla lista…) sembra che spetti proprio a Fratelli d’Italia-Direzione Italia l’indicazione del candidato presidente e nessuno più dell’europarlamentare pugliese sembrerebbe aver le carte in regola per correre, malgrado le sconfitte degli anni passati.

Il Movimento Cinque Stelle, fatta croce sulla possibilità di un accordo in periferia con il Partito Democratico, giocherà da battitore libero; i pentastellati sono dinamici in Puglia e sperano se non di vincere almeno di fare bella figura (leggi: prendere una percentuale di voti a due cifre). I salentini Trevisi, Casili e Lezzi se la giocherebbero senza paura di sfigurare con gli altri competitor regionali grillini.

Il suo ruolo se lo vuole giocare eccome anche Puglia Popolare che nel Salento apre, ormai quasi giornalmente, un coordinamento cittadino dietro l’altro. Nell’ultimo mese Luigi Mazzei ha nominato in periferia vari coordinatori, a cominciare da Campi Salentina dove, qualche settimana fa, ha scelto Fausto Versienti.

“Sono lusingato per l’attenzione dimostrata da Puglia Popolare nella mia persona – ha detto il noto imprenditore immobiliare per la prima volta in politica attiva -. Sento di ringraziare il Coordinatore Provinciale per la fiducia accordata, certo che con gli amici e le amiche di Campi lavoreremo al meglio per consentire la libera espressione delle idee popolari e moderate ad oggi sopite”.

Imbarcato a Lecce un politico di esperienza e di razza come Totò Bianco, Mazzei ha nominato, poi, l’avvocato Francesco Foresio alla guida del Coordinamento cittadino di Lecce. La nomina si rendeva necessaria dopo l’ingresso in Consiglio Comunale di Gigi Valente che, a sua volta, aveva preso il posto di Dino Pagliaro chiamato dal sindaco Carlo Salvemini a seguire i destini della Lupiae Servizi, la municipalizzata di città.

Da ultimo è toccato a Otranto aprire il coordinamento cittadino del partito che a livello regionale fa capo a Massimo Cassano.

Mazzei ha scelto Luciano Pellegrino, giovane avvocato per la prima volta in politica, conosciuto in città per la sua attività nel campo della ristorazione e che ha abbracciato gli ideali popolari e moderati del Movimento.

“Sono lusingato e stimolato per l’attenzione ricevuta da Puglia Popolare. È una nomina che mi consentirà di fare politica attiva per il bene della mia città, forte dei miei ideali moderati che ho ritrovato in Puglia Popolare e nel suo Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei.” Queste le parole del neo-nominato.

Si va di corsa, insomma. Le elezioni regionali non aspettano.