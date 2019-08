Pagliaro amministratore unico della Lupiae Servizi, esulta Mazzei: ‘Rappresenteremo il cambiamento voluto dai leccesi’

‘Esprimo la soddisfazione del Coordinamento Provinciale di Puglia Popolare per la nomina del Dottor Alfredo Pagliaro alla carica di Amministratore Unico della Lupiae Sevizi. Un riconoscimento alle qualità della persona ed alla sua competenza indiscussa nel campo amministrativo fatta di esperienza, professionalità e soprattutto rettitudine. La fiducia accordata dal Sindaco Carlo Salvemini siamo sicuri sarà ben ripagata con i risultati ed il rilancio della partecipata, che ha attraversato momenti difficili ed ha bisogno di essere al totale servizio della città salvaguardando i livelli lavorativi’.

Spegne tutte le polemiche dei giorni scorsi Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Puglia Popolare, sulla nomina di Alfredo Pagliaro ad Amministratore Unico della municipalizzata di città, una nomina voluta dal primo cittadiino di Lecce in ossequio agli accordi politici delle scorse elezioni nel capoluogo salentino.

Puglia Popolare non aveva avuto rappresentanza in Giunta pur avendo contribuito alla vittoria di Salvemini e si aspettava il suo dividendo. Adesso si sa: si tratta della nomina del numero uno della Lupiae Servizi, un’ azienda che ha il Comune di Lecce come socio maggioritario e che negli ultimi anni ha faticato tanto a restare a galla. Più volte si è parlato di tagli non solo agli stipendi ma anche al personale.

Proprio per una polemica sulla Lupiae Servizi in ordine al suo salvataggio era terminata la scorsa esperienza di Carlo Salvemini alla guida della città: il gruppo dei consiglieri fedeli a Roberto Marti di Prima Lecce aveva deciso di togliere la fiducia al sindaco, portando la città al voto dopo appena due anni.

Alfredo Pagliaro, Amministratore Unico di Lupiae Servizi

Toccherà ad Alfredo Pagliaro rilanciare la municipalizzata nell’interesse dei dipendenti e delle casse del Comune, per evitare che importanti risorse di sviluppo dell’Ente di Via Rubichi vengano indirizzate a coprire futuri buchi di bilancio.

Se è vero che Dino, come tutti lo chiamano, è un medico e non una commercialista, è altrettanto vero che siamo di fronte ad una figura dalla notoria e notevole conoscenza della macchina amministrativa, esperto nella gestione della cosa pubblica.

Saranno i risultati a parlare per lui, non certo le critiche aprioristiche.

Mazzei: ‘Inconferibilità dell’incarico? Il centrodestra non sa di cosa parla’

Mazzei gongola per il traguardo raggiunto dal suo partito che nell’ultimo anno ha attraversato il Rubicone, passando dalla militanza nel centrodestra a quella nel centrosinistra: ‘E’ un importante riconoscimento anche a tutto il nostro Movimento di Puglia Popolare, che aveva messo a disposizione per tale scelta i suoi profili migliori, convinti di aver contribuito in modo decisivo al cambiamento che i cittadini attendevano, che era nei metodi di gestione non nel modo di fare le nomine, come qualcuno goffamente si affanna ad affermare.​

Un opposizione costruttiva non avrebbe mai dovuto avviare un’ azione di attacco personale insulsa, sapendo bene che le regole sono normate e si tratta di un incarico fiduciario e non di un concorso pubblico. Nessuna inconferbilità esiste in quanto il Dottor Alfredo Pagliaro non poteva esercitare il ruolo di Consigliere Comunale fino alla verifica dei requisiti che doveva avvenire nel primo Consiglio. Le reazioni scomposte dimostrano che la perdita del potere non è stata ancora digerita….ma tant’è!’

Il riferimento è alle polemiche dei consiglieri del centrodestra guidati da Andrea Guido che, nella giornata di ieri avevano scritto al Prefetto di Lecce, Maria Tersa Cucinotta, per affermare l’impossibilità di nomina di Pagliaro ai sensi del decreto n. 39/ 2013.

Consiglio Comunale, Gigi Valente succede a Dino Pagliaro

Alfredo Pagliaro, dunque, dimettendosi da consigliere comunale, ha liberato un posto a Palazzo Carafa. Nella giornata di lunedì 5 agosto, quando si svolgerà il primo consiglio comunale del ‘Salvemini – bis’ toccherà a Gigi Valente, secondo nella lista di Puglia Popolare, sostituire il medico leccese.

‘Facciamo gli auguri di buon lavoro al Dottor Alfredo Pagliaro ed al nostro Consigliere Comunale Gigi Valente – conclude Mazzei – che siamo sicuri sapranno ben rappresentare le istanze di cambiamento nei metodi di gestione richiesti a gran voce dai leccesi’.

