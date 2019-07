Arriva la convocazione per il primo Consiglio Comunale, appuntamento lunedì a Palazzo Carafa

Saranno la convalida del sindaco, quella dei consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative del 26 maggio e la verifica delle condizioni di eleggibilità il primo punto all’ordine del giorno del nuovo Consiglio Comunale di Lecce.

Così, a distanza di più di due mesi dalla vittoria di Carlo Salvemini, seguita dalla sua proclamazione e dall’allestimento della Giunta, arriva, senza non poche polemiche che l’hanno preceduta, la prima riunione della nuova Assise di “Palazzo Carafa”, che si svolgerà lunedì 5 agosto.

La “chiamata alle armi” è arrivata al termine dell’ufficialità definitiva degli eletti, arrivata nella giornata di ieri da parte della Commissione Elettorale,

Spetterà all’ex Assessore all’Ambiente, Andrea Guido, il consigliere anziano, dall’alto dei suoi oltre 800 voti (Sergio Signore e Paolo Foresio hanno ottenuto più preferenze, ma fanno parte parte della squadra di governo) presiedere l’assemblea per i primi due argomenti calendarizzati.

Il secondo punto, quello più importante, riguarda la nomina di chi siederà sullo scranno più alto di Palazzo Carafa, il Presidente del Consiglio.

Poi, al termine dell’elezione del Presidente si svolgerà il giuramento del primo cittadino e, a seguire, le comunicazioni di nomina della Giunta Comunale, l’elezione della Commissione elettorale comunale e, infine, la nomina della commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello di Lecce.

Appuntamento, quindi, ripetiamo, tassativamente (come si legge nella convocazione), per il giorno 5 agosto, alle ore 9.00 presso l’Aula Consiliare di “Via Rubichi” per l’inizio di una nuova stagione politica cittadina.