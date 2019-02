Comunali, Europee ma anche altro. Il 7 aprile alle urne per il rinnovo di “Palazzo dei Celestini”

Facciamo qualche passo indietro… c’eravamo lasciati lo scorso 31 ottobre, quando, al termine “dell’era Gabellone”, Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, avendo la meglio sul competitor Gianni Marra, primo cittadino di Squinzano, è stato eletto Presidente della Provincia di Lecce.

Tempo qualche giorno e si è svolta la presentazione ufficiale. Lo scorso 28 dicembre, infine, il primo, piccolo bilancio di amministrazione.

Non finisce qui, però, per “Palazzo dei Celestini” è tempo di tornare alle urne. “Stefano Minerva ha avuto vita più breve di Salvemini?”, potrebbe obiettare qualcuno… no tranquilli. Il presidente non è interessato a questa tornata elettorale, bensì, a dover essere eletti saranno i consiglieri.

È indetta, infatti, per domenica 7 aprile, l’elezione dei 16 componenti del Consiglio provinciale di Lecce.

Le operazioni di voto e i candidati

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei due seggi che saranno appositamente costituiti presso la sala consiliare e la sala delle Commissioni consiliari di Palazzo dei Celestini a Lecce.

Le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale dovranno essere presentate presso l’Ufficio elettorale, appositamente costituito presso la sede della Provincia di Lecce, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 17 marzo e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 18 marzo.

Chi ha diritto di voto

Votano sindaci e consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia di Lecce; possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali.

L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiore a 8 e non superiore a 16 (in base alla legge 56/2014), sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

La durata in carica del Consiglio provinciale è di due anni.