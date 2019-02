Lecce, Liverani avverte: “occhio al Cittadella. La prossima settimana spazio per tutti”

Ancora un paio di assenze, ma il Lecce può dirsi certamente uscito dall’emergenza. Alla vigilia della gara di domani pomeriggio in quel di Cittadella, i giallorossi, rispetto allo scorsa settimana culminata con il rocambolesco successo contro il Livorno, ritrovano più di qualche pedina fondamentale, e possono guardare alla sfida del “Tombolato” con maggiore ottimismo.

Fermi ai box, infatti, ci sono solo Scavone e Bovo, oltre a Di Matteo che ieri si è allenato in differenziato. Semaforo verde anche per Mancosu e Petriccione, oltre a Lucioni che, scontata la giornata di squalifica, tornerà a guidare la difesa salentina. Nella lista dei convocati anche l’ultimo arrivato Majer.

“Mancosu fa parte dei convocati, negli ultimi tre giorni si è allenato regolarmente, decideremo domani mattina. Con le tre gare in una settimana (Cittadella, Verona e Palermo, ndr) a centrocampo ci sarà spazio per tutti”, ha spiegato mister Fabio Liverani nella tradizionale conferenza stampa prima della partenza.

“Mayer? E’ arrivato abbastanza preparato, magari non avrà il ritmo per 90 minuti. Ha grandi capacità tattiche ed è tecnicamente bravo. E’ un giocatore che mi piace per le sue caratteristiche”.

Dall’altra parte ci sarà un Cittadella alla disperata ricerca di punti per rimettersi in corsa in ottica playoff. I tre KO di fila da cui sono reduci i granata, costringono la comitiva di Venturato a fare risultato contro il Lecce.

“Il Cittadella anche se viene da tre sconfitte consecutive è in ripresa sotto il profilo del gioco – avverte Liverani. Incontreremo una squadra arrabbiata che davanti al proprio pubblico vorrà interrompere questa striscia negativa. Definisco il Cittadella una squadra fastidiosa, in quanto sono organizzati e hanno una buona fisicità”.

Non sarà solo, nemmeno stavolta, il Lecce. Per la trasferta di domani, i biglietti acquistati dai tifosi giallorossi sono da Serie A: saranno infatti oltre 1.500 i supporters pronti a colorare di giallorosso lo stadio “Tombolato”, mai violato dai salentini.

I convocati

Questa, in definitiva, la lista dei convocati per la gara di domani: 1. Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 32. Milli 33. Pierno 34. Mayer.