Lecce, guaio Falco: contro la Lazio ci riprova la coppia Lapadula-Babacar. Le probabili formazioni

Guaio Falco al termine del ritiro romano. Il fantasista di Pulsano, autore una settimana fa della sua prima, splendida, rete in Serie A, ha alzato bandiera bianca dopo una botta ricevuta giovedì in un test amichevole in terra laziale. E così, per la sfida di questo pomeriggio si ricomporrà la coppia offensiva formata da Lapadula e Babacar, insieme contro il Sassuolo per soli 15 minuti.

Contro la Lazio, così, i giallorossi andranno a caccia del quinto risultato utile di fila, ma l’impresa sarà parecchio ardita: i biancocelesti, infatti, scottati dalla delusione della sconfitta rimediata giovedì sera in Europa League, sono intenzionati a proseguire in campionato un cammino brillante, grazie anche alle tre ultime consecutive vittorie.

Fabio Liverani farà ritorno allo stadio “Olimpico” orfano di Farias e Tabanelli (e con Falco a mezzo servizio), ma ritrova Panagiotis Tachtsidis dopo il turno di squalifica. Scelte pressoché scontate, insomma, per il tecnico romano che davanti a Gabriel confermerà i blocco difensivo composto da Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Tachtsidis si riprenderà le chiavi della manovra, affiancato da Petriccione e Majer, mentre in avanti Mancosu agirà alle spalle di Lapadula e Babacar.

Qui Lazio

Anche per Simone Inzaghi spazio a qualche dubbio. Numericamente i capitolini sono ok, ma l’ultima settimana ha comportato il dispendio di parecchie energie. Assenti certi sono i soli Radu e Marusic, ma più di qualcuno ha bisogno di rifiatare. E allora il 3-5-2 potrebbe essere formato da Strakosha tra i pali, Luiz Felice, Acerbi e Basto (o Patric) in difesa, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic pronti a dettare i tempi con Lazzari, Luis Alberto e Lulic, mentre in avanti spazio all’insaziabile Immobile, affiancato da Correa. Caicedo partirà dalla panchina.

Ondata giallorossa

Incredibile la risposta da parte dei tifosi leccesi in trasferta. Anche stavolta in migliaia sono in viaggio: nella Capitale sono attesi oltre 3.000 sostenitori di fede giallorossa. Anche all’Olimpico, quindi, sarà un bel colpo d’occhio.

La gara sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo: calcio d’inizio alle ore 15 con diretta tv sui canali di Sky Sport.

Gli anticipi: male la prima di Grosso a Brescia

Intanto la dodicesima giornata è iniziata venerdì sera con il successo del Sassuolo nel derby contro il Bologna (3-1). Nella giornata di ieri altri tre anticipi dove a spiccare è la vittoria in rimonta dell’Inter su un coriaceo Verona (2-1, decisivo l’eurogol di Barella),

Il momento-no del Napoli prosegue: i partenopei non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il Genoa e ora sono quattro i turni da cui manca la vittoria. Dal “San Paolo” solo fischi di contestazione e ai piedi del Vesuvio l’aria è davvero bollente.

Tremendo, infine, l’esordio di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia: tra le mura amiche del “Rigamonti” le Rondinelle ne hanno rimediate quattro dal Torino che, così, torna al successo dopo due KO consecutivi.

Di seguito il resto del programma della giornata:

Cagliari-Fiorentina (h. 12:30)

Sampdoria-Atalanta (h. 15)

Lazio-Lecce (h. 15)

Udinese-Spal (h. 15)

Parma-Roma (h. 18)

Juventus-Milan (h. 20:45)