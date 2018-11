Lecce-Crotone, la photogallery. Insaziabile Liverani: “non mi piace accontentarmi: potevamo fare di più”

Una notte da grandi, l’ennesima in questo avvio di stagione. Il Lecce ritrova il gusto dolcissimo della vittoria, tirando il classico scherzetto di Halloween al Crotone. Un successo importantissimo, non solo per la classifica (-3 dal primo posto), ma soprattutto per come è arrivato: soffrendo, potendo dilagare, ma con un solo gol di scarto.

A decidere le sorti del match Lorenzo “Lollo” Venuti, rientrato tra i titolari, e autore di un tiro-cross insidioso, deviato in rete da un difensore della compagine pitagorica. Ma sugli scudi ce ne sono tanti, su tutti Mauro Vigorito: il portiere ex Frosinone salva il risultato in almeno tre occasioni, sempre attento in uscita, e reattivo al massimo.

“E’ stata una serata difficile – commenta a caldo mister Liverani – e devo ammettere di non essere molto contento. Certo, abbiamo giocato appena tre giorni fa, con tanti elementi non abituati a certi ritmi. Però non si può non gestire palla in certi frangenti, anzi facendo regali agli avversari.

Abbiamo avuto le nostre grandi occasioni per segnare ancora: è stata una partita divertente per chi è venuto allo stadio, un po’ meno per me. Mentalmente stiamo bene, anche se ci concediamo qualche blackout. Vigorito? Un portiere da 9 in pagella, anche se ha commesso un errore che mi ha fatto davvero innervosire: a 30 secondi dalla fine ha regalato un corner agli avversari. Nei momenti topici oggi ha salvato la squadra“.

Un pensiero sugli avversari: “oggi ci siamo fronteggiati con una squadra molto forte, che con il nuovo allenatore saprà tirar fuori tutto il suo valore.

Quanto pesa questa vittoria? Per i 3 punti è stata fondamentale, che da un senso ancor più importante al punto strappato a Foggia. La classifica è bella, ma non sono il tipo a cui piace accontentarsi. Siamo al primo anno di Serie B, dopo un ciclo di Lega Pro costato carissimo a questa società: dobbiamo salvarci quanto più rapidamente possibile, per poi poter guardare oltre”, conclude.

Oggi si ritorna sul campo degli allenamenti: appuntamento in mattinata ad Acaya, in vista della trasferta di lunedì sera a Pescara. Un posticipo che potrebbe valere il primato.

La photogallery (ph.Pinto)