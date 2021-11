Olivieri non brilla, Lucioni e Dermaku ‘signori’ della difesa, le pagelle di Frosinone – Lecce

Nei primi 45 minuti meglio i padroni di casa che con la loro aggressività in mezzo al campo sovrastano la squadra salentina che, invece, risponde solo con contropiedi o iniziative personali come il sinistro di Gargiulo che si stampa sulla traversa. Nel secondo tempo si approcciano meglio gli uomini di Baroni che, grazie alle sostituzioni operate, rivoluziona l’atteggiamento e la qualità in campo (leggi la cronaca del match). Numerose le occasioni nelle quali è bravo Ravaglia a salvare il risultato.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Il primo tiro nello specchio della porta lo riceve al 70′ minuto, per il resto fa buona guardia tra i suoi pali e senza rischiar nulla.

Gendrey: 6

Prova opaca del francese che non riesce a spingere sulla sua fascia come gli riesce sempre.

Dermaku: 7

Il centrale albanese, nonostante le fatiche degli impegni con la sua nazionale, si dimostra attento e puntuale intervenendo tempestivamente sulle conclusioni in porta dei ciociari.

Lucioni: 7

Ottime letture difensive per il capitano dei salentini che, in coppia con Dermaku, si conferma invalicabile e decisivo per mantenere il risultato in parità.

Barreca: 6,5

Il terzino sinistro fa la sua solita gara mettendo cross interessanti dalla trequarti e chiudendo puntualmente le sortite offensive avversarie.

Hjulmand: 6,5

Nonostante il giallo rimediato nel primo tempo, il playmaker danese mantiene la sua aggressività e la sua leadership tecnica in mezzo al campo.

Majer: 5,5

Lascia il campo dopo soli 45 minuti nei quali non dà il suo solito contributo. Rimandato.

Gargiulo: 6,5

Colpisce una traversa nel primo tempo, dopodiché soffre un po’ la pressione dei padroni di casa. Nel secondo tempo si rende ancora pericoloso con un paio di conclusioni deviate e serve un assist pregevole per Coda.

Olivieri: 5

Non sfrutta per niente l’occasione dal primo minuto come punta centrale al posto dell’acciaccato Coda. Assente, non tocca praticamente mai la palla agevolando così la difesa avversaria.

Strefezza: 6

L’italo-brasiliano non ha grandi spazi oggi e viene limitato dai tackles avversari, costretti spesso a commettere falli per fermarlo in contropiede.

Di Mariano: 6

Il n.10 del Lecce, recuperato in extremis, non fornisce una prestazione degna dei suoi livelli. Anche lui non riesce ad andare via sull’esterno in velocità a causa dell’ottima copertura della difesa ciociara e dei pochi palloni a disposizione.

Dal 45’ Björkengren: 6,5

Ottimo il suo ingresso in campo che dà più vivacità e concretezza al centrocampo giallorosso.

Dal 60′ Coda: 6,5

Nonostante non fosse al meglio della sua condizione fisica, il bomber campano cerca di lasciare il segno anche in questa trasferta in Ciociaria ma Ravaglia gli nega la rete.

Dal 77′ Rodriguez: 6

Lo spagnolo entra in maniera giusta e va vicino anche al gol nei minuti di recupero poi però serve tardivamente un pallone a Di Mariano lanciato in contropiede.

Dal 77’ Calabresi: s.v.

Dal 79’ Blin: s.v.

All. Marco Baroni: 6

Alla fine si accontenta anche lui del pari, nonostante la sua squadra abbia provato a portare a casa i 3 punti fino alla fine. Dopo la sosta per le nazionali è sempre difficile mantenere alto il livello di attenzione e, complici le condizioni precarie di Coda, il mister ha dovuto adattare Olivieri prima punta in mancanza di alternative. Esperimento rimandato, gara però ad alta intensità e non da buttare. Il campionato è lungo e lui lo sa, continua la striscia di risultati utili consecutivi arrivando così a 12.