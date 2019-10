Lecce Club ‘Saverio Sticchi Damiani’, il presidente inaugura l’avamposto giallorosso in Piemonte che porta il suo nome

Sono in tanti a considerarlo il vero artefice del ritorno del Lecce nella massima serie, in quel campionato a cui i salentini erano abituati a militare e che poi avevano dovuto abbandonare per finire per sei lunghi anni nell’inferno della Serie C. Un inferno, un pantano dal quale i giallorossi proprio non riuscivano a venire fuori. Poi finalmente l’avvento di una società con i piedi per terra, organizzata e guidata da Saverio Sticchi Damiani, una società nata senza troppi sponsor, con le garanzie personali della serietà e del buon nome di famiglia.

Due anni di assestamento per capire come andavano le cose, per conoscere più da vicino il mondo ‘pallonaro’ e quindi poi la ricorsa culminata in due promozioni consecutive dalla C alla B e dalla B alla A (festeggiata proprio nel giorno del suo compleanno) grazie al sodalizio fortissimo con Mauro Meluso e Fabio Liverani.

Non solo momenti belli in questi anni entusiasmanti da patron. Tanti i momenti difficili che si sono dovuti superare, soprattutto all’inizio quando la squadra non riusciva a carburare nelle serie minori. Ma ciò che ha contraddistinto la società è stata proprio la sobrietà del presidente, le sue poche ma lucidissime parole per appianare i malumori e portare il sereno.

Adesso che le cose girano è facile parlare bene dell’avvocato, ma il segreto del successo è nascosto proprio lì, nei momenti difficili.

In onore del presidentissimo, così, prima della sfida contro il Milan di domenica sera, sarà inaugurata ad Oleggio, in provincia di Novara, una nuova sezione del Lecce Club, la prima intitolata al presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani.

L’appuntamento sarà anticipato a sabato 19 ottobre, alle ore 19:00, presso lo Sky Park in località Beldì.

Non mancherà il Presidente, ovviamente, che segue la squadra in tutte le trasferte.

Il massimo dirigente della società salentina incontrerà tifosi, sportivi e simpatizzanti giallorossi che risiedono in Piemonte e nelle zone limitrofe per trascorrere un’allegra serata all’insegna della convivialità e della passione per la squadra leccese.

Sperando che il giorno dopo la squadra faccia un regalo a tutti, giallorossi del Salento, del Piemonte e di tutta Italia… ma questa è un’altra storia.