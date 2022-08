Calciomercato, Corvino batte un colpo. In arrivo Remi Oudin dal Bordeaux

Remi Oudin sarà a brevissimo un giocatore del Lecce. Pantaleo Corvino batte ancora un colpo e il calciomercato dei giallorossi nell’anno della decima promozione in Serie A diventa esplosivo. Dopo aver sistemato la difesa della squadra di Marco Baroni con gli arrivi di Pezzella, Pongracic e soprattutto del campione blaugrana Samuel Umtiti, il direttore generale del Lecce insieme al fido Trichera si sono dedicati all’attacco. Così dalla Ligue 2, la serie B francese, sta per essere annunciato l’esterno d’attacco Remi Oudin. La bomba di mercato lanciata sui social di Sport Italia da Michele Criscitiello, alla vigilia della sfida al ‘Maradona’ contro il Napoli di Spalletti, trova ampie conferme nella giornata odierna. 25 anni, 185 centimetri d’altezza per 79 chilogrammi di peso forma, ex compagno di squadra del milanista Yacine Zinedine Adli, Oudin arriverebbe in Salento dopo 68 partite e 9 gol in maglia blue.

Cresciuto nel settore giovanile del Metz, Oudin è esploso nel Reims con cui ha anche ottenuto la promozione in Ligue 1. Nel 2020 è passato al Bordeaux per 10 milioni di euro; un investimento importante per la nobile decaduta di Francia che si è prima ritrovata invischiata nella lotta per la retrocessione e poi ha preso la china nefasta che l’ha portata in B.

Veloce, dal dribbling facile, col senso innato della posizione, Remi Odin rappresenterebbe una validissima opportunità di attacco per il mister toscano in grado di far ammattire le difese avversarie con l’altro esterno Banda e dando la possibilità al brasiliano Strefezza di rifiatare ogni tanto visti i continui impegni di campionato. Chissà poi che Corvino non stupisca ancora la piazza, regalando alla squadra un centrocampista dai piedi buoni in grado di servire le punte, una lacuna che è sembrata evidente nelle prime tre uscite del Lecce che hanno fruttato un punto grazie al pari nella sfida interna con l’Empoli di Zanetti.