Le pagelle di Bologna-Lecce. Al Dall’Ara la peggiore gara della gestione D’Aversa

Meglio girare pagina e non parlarne più. La partita tra Bologna e Lecce, come raccontano le pagelle, è stata una sfida impari (la cronaca del match). Da un lato gli uomini di Thiago Motta che sono nel giusto mood per tentare l’impresa del salto in Europa e che soprattutto sembrano un meccanismo perfetto in cui i movimenti sul rettangolo verde di gioco sono sincronizzati.

Dall’ altro i giallorossi di D’Aversa mai in partita, spaventati, in confusione, distratti, pasticcioni. Un’ involuzione preoccupante che possiamo annoverare come la peggior partita stagionale dei salentini. Difficile salvare qualcuno da un naufragio preoccupante in cui l’assenza di gioco è sembrata figlia dell’ assenza di idee. Al Mister rimettere insieme i cocci e tornare al consueto gioco magari pescando dalla panchina le energie più fresche, proponendole dal 1′. Più di un atleta è sembrato imballato, quasi stanco.

I gol al 5′ di Beukema, al 27′ e al 49′ di Orsolini. La quarta marcatura di Odgaard all’ 81′ arriva addirittura in inferiorità numerica, con i felsinei in dieci per l’infortunio di Calafiori a cambi terminati.

Le pagelle

Falcone: 5,5

Venuti: 5

Baschirotto: 5,5

Pongracic: 5,5

Gallo: 5

dal 46′ Dorgu: 6

Kaba: 5

dal 46′ Blin: 6

Ramadani: 5,5

Oudin: 5

dal 76′ Rafia: s.v.

Almqvist: 5

Krstovic: 5

dal 51′ Piccoli: 5,5

Banda: s.v.

dal 38′ Sansone: 5