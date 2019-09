Braglia e Trinchera tornano al “Via del Mare”, giallorossi in campo contro il Cosenza per beneficenza

Messa da parte la brutta, bruttissima sconfitta contro l’Hellas Verona che, tra le altre cose, ha fatto notare una preoccupante involuzione sotto il profilo del gioco. nel pomeriggio di ieri, dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore, i giallorossi hanno ripreso la preparazione in vista della sfida di lunedì 16 settembre, alle ore 20.45, che li vedrà opposti al Torino.

Due settimane in cui fare mente locale, recuperare alcuni calciatori apparsi fuori forma e cercare di affinare al meglio gli schemi di gioco di mister Fabio Liverani.

La chiusura con il botto del calciomercato che ha visto l’arrivo di Babacar dopo un’intera estate di corteggiamento, in qualche modo ha mitigato la débâcle contro la compagine scaligera, ciononostante, è necessario ripartire quanto prima visto che, tra le altre cose, in Serie A, i salentini non hanno mai avuto una partenza così negativa.

Oltre ai consueti allenamenti, nel corso di queste due settimane, ci sarà occasione per disputare partite amichevoli, testare il livello fisico dei calciatori e vedere all’opera i nuovi acquisti.

La prima di queste sfide è prevista per il pomeriggio di sabato, dove, presso lo stadio “Via del Mare”, faranno ritorno diversi ex che in passato hanno vestito la casacca salentina: Schiavi; Legittimoo; l’allenatore Braglia e, naturalmente il Direttore Sportivo, Stefano Trinchera.

Alle ore 18.00, infatti, i lupi giallorossi scenderanno in campo contro i lupi calabresi del Cosenza compagine che milita nel Campionato di Serie B e sconfitta dal Lecce, durante la passata stagione, due volte su due.

Per gli amanti del calcio un pomeriggio – con il campionato fermo per gli impegni della Nazionale – da trascorrere sugli spalti a godere una gara che ha il sapore di amarcord.

Ma c’è un altro motivo per cui assistere. L’incontro sarà sì a pagamento, ma l’incasso, al netto delle spese necessarie per l’organizzazione dell’evento, sarà devoluto in beneficenza.