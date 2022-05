‘Non possiamo vedere la coppa della Promozione in A ma possiamo toccarla!’, gli atleti non vedenti di Lecce si regalano un sogno

“Purtroppo non possiamo vedere la coppa che ha vinto il Lecce arrivando al primo posto nel Campionato di Serie B che si è concluso con la promozione in A. E’ possibile almeno toccarla? Per noi sarebbe un momento importante!”. E’ stato questo il desiderio espresso nei giorni scorsi dagli atleti non vedenti dell’Associazione Ascus di Lecce che dal marzo del 1990 si occupa di sviluppare, in maniera organizzata ed efficiente, lo sport per i non vedenti inseriti nel nostro contesto territoriale salentino.

Immediata è stata la risposta positiva della società di Via Colonnello Costadura che con il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore generale Pantaleo Corvino, il Direttore Generale dell’Area Amministrativa Giuseppe Mercadante e il team mangaer Claudio Vino – recentemente premiato dal presidente dell’Associazione Anna e Valter, Alfredo Fiorentino, proprio per il suo ruolo di ambasciatore nel sociale – e tutti i calciatori giallorossi ha permesso ai paratleti salentini di realizzare un autentico sogno.

hanno scritto in un post gli associati Ascus-. “Poche ore fa, una delegazione dell’Ascus composta da quattro calciatori e due membri dello staff, ha calcato il prato del mitico Via del Mare, dove il 6 maggio scorso l’Us Lecce ha conquistato la decima promozione in serie A della sua storia –-. Quella Coppa al cielo alzata dal Capitano Fabio Lucioni ha simboleggiato l’orgoglio e la soddisfazione di un intero territorio, che ai colori giallorossi lega passione e amore incondizionato.

Toccare quella coppa, poterla stringere tra le mani, ha permesso alla nostra rappresentanza, di continuare a vivere quei brividi indescrivibili. L’auspicio è quello di regalare ai nostri tifosi, le stesse gioie e le stesse emozioni quanto prima!”.

Già, perchè gli atleti non vedenti dell’Ascus, fermati come tutti gli sportivi italiani dai difficili anni della pandemia in cui è stato impossibile giocare gli sport di squadra, ha in serbo di riprendere il proprio percorso sportivo e di togliersi più di una soddisfazione sul rettangolo verde di gioco.

L’iniziativa ‘Cuori Senza Limiti’ con Ascus, Assoziazione Anna e Valter e Us Lecce

Ma le notizie importanti non finiscono qui. Nelle prossime settimane sarà presentata una campagna di sensibilizzazione denominata“Cuori Senza Limiti” a sostegno dei paratleti e di tutte le discipline del territorio salentino organizzata in partnership con l’associazione Anna e Valter. La mission da raggiungere è quella di abbattere le barriere, favorire l’accessibilità, l’inclusione e l’informazione verso la disabilità.