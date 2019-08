Non solo Conte, anche un altro ex sfida i giallorossi. La Sampdoria di Eusebio Di Francesco

Siamo giunti al giro di boa per quel che riguarda la rubrica dedicata alle 19 avversarie del Lecce nella prossima stagione di Serie A. L’appuntamento di oggi vede protagonista una società con un presidente dalla personalità molto estrosa, parliamo, naturalmente, di Massimo Ferrero detto “Er Viperetta” e la squadra in questione è la Sampdoria.

Le avversarie del Lecce: la Sampdoria.

Dopo gli anni d’oro sotto la presidenza Garrone, che è riuscita nell’impresa di far giungere i blucerchiati ai preliminari di Champions League, la famiglia di petrolieri è stata costretta a cedere la proprietà all’imprenditore e produttore cinematografico

Sotto la guida tecnica di Marco Giampaolo, il club ha raggiunto buoni risultati affiancando alle prestazioni anche la valorizzazione di calciatori in cerca di rilancio e nuovi talenti.

La nuova stagione.

Con il passaggio di Giampaolo al Milan, il sodalizio genovese si è affidato a una vecchia conoscenza giallorossa, mister Eusebio Di Francesco, per proseguire nel progetto che prevede una società in salute economicamente, in grado di esprimere un bel gioco, di scoprire nuovi talenti e di posizionarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica.A questo scopo sono arrivati molti giocatori promettenti a partire da Murillo (Valencia) e dal giovane e promettente portiere Audero (Juventus).

Le trattative.

In uscita c’è Praet oggetto dei desiderata dell’ex mister ora al Milan. Mentre in entrata si trattano diversi nomi di spessore. Come per esempio Rigoni (Zenit), Barrow (Atalanta) e Hurtado (Gimnasia La Plata). Ma il vero sogno di mezza estate si chiama Nainggolan (Inter).

