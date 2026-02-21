Nuova tassa di soggiorno a Lecce: tariffe, novità e agevolazioni per i turisti

Tipologia Struttura Tariffa per Notte Limite Applicazione Hotel 5 stelle e 5 stelle Lusso € 5,00 Max 5 notti Hotel 4 stelle, Dimore Storiche € 4,50 Max 5 notti Hotel 1-3 stelle, RTA € 4,00 Max 5 notti B&B, Affittacamere, Agriturismi, Ostelli € 3,00 Max 5 notti Locazioni Brevi € 2,50 Max 7 notti

Tariffe Bassa Stagione (dal 1° Novembre al 31 Marzo)

Per chi sceglie di visitare il capoluogo barocco nei mesi invernali o autunnali, i costi si riducono sensibilmente:

Hotel 5 stelle e Lusso: € 4,00

Hotel 4 stelle e Residenze d’epoca: € 3,00

Hotel 1-3 stelle e RTA: € 2,00

B&B, Agriturismi, Case vacanza, Ostelli e Campeggi: € 2,00

Locazioni Brevi: € 1,50 (applicata fino a un massimo di 7 notti).

Perché questa rimodulazione?

Non si tratta di un semplice adeguamento economico, ma di una scelta strategica per il futuro della città. Il nuovo sistema tariffario punta a: incentivare i soggiorni lunghi: Il tetto massimo di 5 (o 7) notti rende molto conveniente la permanenza prolungata. Superata la soglia, il turista non paga più l’imposta, favorendo una scoperta più lenta e approfondita della città; sostenere l’indotto: Più giorni di permanenza significano maggiori benefici per il commercio locale, la ristorazione, i trasporti e i servizi culturali (musei, teatri e mostre) e migliorare le infrastrutture: I proventi saranno utilizzati per interventi diretti sui beni culturali e per rendere Lecce una città sempre più “smart” e accogliente.