Taralli dolci glassati, una bontà al profumo di limone

Non hanno (forse) la stessa popolarità dei salati, ma i taralli dolci glassati sono una “chicca” che piace a tutti grazie alle numerosissime e fantasiose varianti. Non mancavano vai mai sulle tavole salentine nei giorni di festa e ogni ‘famiglia’ aveva il suo “segreto” per ottenere la tipica copertura bianca, profumata di limone. Dolci, ma non troppo e croccanti al punto giusto sono perfetti per chiudere un pasto, per accompagnare un caffe o come snack.

La ricetta dei taralli dolci glassati al profumo di limone

È davvero semplice preparare in casa questi biscotti che hanno conquistato anche i turisti in vacanza nel Salento, già “esperti” sulle mille e uno varianti dei taralli classici, ma impreparati su questi anelli bianchissimi da cui sono catturati e incuriositi quando esposti in bellavista nei bar o nelle pasticcerie. Ecco la ricetta dei taralli dolci glassati, meno conosciuta forse ma dal risultato assicurato.

Ingredienti per i tarallini

300 g di farina 00

100 ml di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di sale fino

100 ml di vino bianco.

Ingredienti per la glassa

500 g di zucchero a velo

1⁄2 limone

250 g di acqua.

Procedimento:

Iniziamo con la preparazione dei tarallini

Setaciamo in una terrina la farina, unite tutti gli ingredienti ed impastare. Quando l’impasto risulterà omogeneo coprite con un telo di cotone bagnato e lasciate riposare. Riempite una pentola di acqua. Appena l’acqua inizierà a bollire, togliete la pentola dal fuoco. Prendete l’impasto e formate un rotolino. Tagliate dei tocchetti e con questi fate delle ciambelline. Tuffate le ciambelline nell’acqua bollente. Quando i tarallini verranno a galla scolateli e sistemateli su una teglia da forno foderata di

carta oleata. Infornate i taralli nel forno già caldo e lasciateli cuocere per 15 minuti. Una volta cotti, sfornateli e lasciateli raffreddare.

Prepariamo la glassa:

Mescolate in un pentolino acqua e zucchero. Mettete sul fuoco a fiamma lenta e continuate a mescolare fino a quando il composto non inizierà ad appiccicarsi. Togliete la grassa dal fuoco ed aggiungete il succo di limone. Tuffate i taralli nella grassa e mescolate fino a quando non saranno completamente ricoperti, quindi scolateli ed adagiateli su una gratella per dolci. Lasciateli asciugare completamente.

Una volta freddi ed asciutti si conservano, per molto tempo, in un ambiente fresco, chiudeteli ermeticamente per non fargli perdere la croccantezza. Aromatizzando la glassa con aromi per dolci o con liquori profumati si possono ottenete taralli dal gusto diverso, quindi date spazio alla vostra fantasia.

ph. Puglia.com