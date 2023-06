Expo Salento ‘Sotto le stelle’, a Carmiano una due giorni di arte, enogastronomia, musica e cultura…d’impresa

Spettacoli, mostre ed eventi in Piazza del Tempo e nel centro storico di Carmiano per l’evento Expo Salento ‘Sotto le stelle’. Il 17 e il 18 giugno (con start alle ore 19.00) vanno in scena arte, cultura, enogastronomia e musica dal vivo che fanno da contorno all’exhibition delle aziende più prestigiose del Salento per dare voce e visibilità all’universo delle piccole e medie imprese pugliesi. Uno spazio importante sarà riservato alle realtà associative, al volontariato e al mondo dell’integrazione.

Dopo i successi delle passate edizioni la manifestazione, nata da un’idea di Marcello Quarta e dell’associazione “Salento” nel cuore pulsante del comune del Nord Salento, si rinnova e riprende il percorso di sviluppo e dinamicità del territorio.

Oltre 5 mila metri quadrati e più di 100 aziende coinvolte nella promozione del ‘saper fare’ pugliese. Un made in Puglia che “Expo Salento” racconterà in un’atmosfera frizzante, coinvolgente e armonica, all’insegna dell’originalità dei contenuti, dell’ecosostenibilità e dell’amore per le tradizioni e l’identità.

Organizzazione delle due serate

‘Bar Italia‘ e ‘Gli avvocati divorzisti‘ animeranno dal palco centrale rispettivamente le serate del 17 e del 18 giugno. L’area tra ‘Corte Graziani’ e ‘Galleria Rodari’ sarà dedicata all’arte, con le esposizioni delle opere dell’artista Tina Marzo, la mostra cinematografica ‘La bottega del cinema di Mario Scarlino‘ e la mostra fotografica del fotoreporter Francesco Congedo. Faranno da cornice esibizioni di danza, sfilate di moda, spettacoli per bambini e la cerimonia ‘Costruttori di gentilezza’ Cor e Amor.