Rilancio del turismo nel territorio salentino, al via un’indagine dell’Università del Salento

Valutare l’impatto economico che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato sulle imprese turistiche salentine, allo scopo di individuare le iniziative attuate e programmate e le possibili strategie per il rilancio del settore.

È la nuova iniziativa dell’Università del Salento a supporto del tessuto imprenditoriale territoriale, a partire da un questionario che verrà diffuso in collaborazione con Confindustria Lecce, Assoturismo, Confesercenti Lecce e Federalberghi (Confcommercio Lecce).

Il nuovo progetto da parte dell’Ateneo Salentino fa seguito alla tavola rotonda dello scorso maggio alla quale hanno partecipato organizzazioni di categoria e imprenditori del comparto.

«Dopo la tavola rotonda di qualche settimana fa “Prospettive del settore turistico salentino: istanze e proposte”, che ha visto la partecipazione e l’interesse di tanti operatori e associazioni del settore – spiega Sabrina Maggio, docente di Statistica presso il Dipartimento UniSalento di Scienze dell’Economia – vogliamo approfondire lo studio della situazione attuale con un’indagine che punta a fornire una stima più precisa dell’impatto dell’emergenza epidemiologica sul settore turistico in termini di diminuzione dei flussi turistici dalle altre regioni italiane e dall’estero (per effetto di prenotazioni posticipate o cancellate), di calo dei fatturati e, in ultima istanza, di possibile chiusura temporanea o definitiva delle attività.

Si valuterà statisticamente il ruolo della trasformazione digitale e dell’innovazione tecnologica nella difficile ripresa post-emergenziale e si analizzeranno, infine, i giudizi sulle misure di sostegno previste nel Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e i suggerimenti su eventuali altre misure in grado di promuovere e sostenere una migliore e più rapida ripresa economica del turismo nel Salento. I risultati dell’analisi offriranno interessanti spunti di riflessione per manager, amministratori pubblici e strutture accademiche, che possano contribuire a individuare le più opportune strategie di risposta alla crisi del settore turistico, sia a livello locale che internazionale».

L’indagine è online sul sito di Unisalento. I dati saranno raccolti in forma aggregata e anonima.