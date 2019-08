Cosa fare a Ferragosto in Salento? 5 idee last minute per chi non ha ancora deciso

Quasi fosse un sinonimo di vacanze estive, cosa fare a Ferragosto è croce e delizia di tantissimi vacanzieri in cerca di divertimento o anche solo di un po’ di relax. Le mode cambiano e gli interessi anche, eppure la fatidica domanda affligge, anno dopo anno, molti gruppi di amici sempre allo stesso modo. “Cosa facciamo a Ferragosto?” e il copione si ripete puntualmente: da una parte ci sono chat intasate di messaggi alla ricerca del posto perfetto e dell’evento più cool dell’estate; dall’altra chi più semplicemente rimanda l’organizzazione all’ultimo giorno, un po’ per pigrizia, un po’ per i troppi impegni. Ma nel pieno della stagione estiva, mettere insieme le idee all’ultimo momento, per fortuna, non è così complicato. Se anche voi non sapete cosa fare a Ferragosto in Salento, ecco 5 idee last minute.

Un grande classico: la grigliata in compagnia

Se non siete nel mood giusto per fare festa, né vi sentite pieni di energia per esplorare le terre incontaminate del Salento, la grigliata in compagnia di amici e parenti è un grande classico per la giornata di Ferragosto, e il 2019 non fa di certo eccezione. La ricetta per la buona riuscita della giornata è semplice: tanta carne (o pesce, a voi la scelta) da fare arrosto, accompagnata da qualche ricetta tipica salentina, della buona compagnia e tante risate. Un incentivo può essere poi qualche gioco da tavolo. Che sia il Monopoly o la più classica partita a carte, non dimenticate l’ingrediente segreto per il successo. Un po’ di vino e il gioco è fatto.

Tante sagre, ma quale scegliere?

Se, invece, avete voglia di qualcosa di tradizionale, magari mentre passeggiate tra mille luci colorate, scegliere una sagra o una festa potrebbe essere una buona idea. Paese che vai, sagra che trovi. E certamente, anche i gusti del vostro amico più schizzinoso o quello dello zio più brontolone saranno soddisfatti. Di sagre e feste ce ne sono tante, ma di consigli ve ne diamo solo due. Per chi vuole tanta tradizione, in una cornice più che incantevole, la Festa di San Rocco a Torrepaduli, la splendida frazione di Ruffano è la scelta da fare: non si può non rimanere a bocca aperta ad ammirare la Danza Scherma, un combattimento scandito da provocazioni, attacchi, difese, finte e colpi proibitivi, per restituire un rituale che porta avanti la tradizione. Per chi ha voglia di qualcosa di sfizioso, il Fish and Gin Festival a San Donato di Lecce è la via da percorrere: suonano i Sud Sound System.

Gambe in spalla, tutti pronti per la gita fuori porta

Molto spesso chi abita un territorio non lo conosce fino in fondo. Che sia per mancanza di tempo o per pigrizia, Ferragosto è la giornata ideale per esplorare un po’ il Salento e, perché no, spingersi anche più a nord, ai confini dell’incantevole Puglia. Fare una lista dei posti più belli non è facile, ma qualche indicazione su tutte si può dare. Dal centro storico di Otranto a Gallipoli, tanto premiata dai turisti, a Leuca, la possibilità di scegliere non manca di certo. E non dimenticate le spiagge del Salento, che poco hanno da invidiare ad altre località forse anche più famose. Per chi si vuole spingere oltre i confini salentini, Polignano a Mare non si batte per passeggiare o mangiare piatti a base di pesce.

Concerti e discoteca: Gallipoli la fa da padrone

Festa in Salento, diciamocelo, è un po’ come dire andiamo a Gallipoli. Non che sia l’unico posto dove si fa festa, intendiamoci, ma il comune sullo Jonio si è guadagnato la sua fama in fatto di divertimenti. Il piano per la giornata è semplice: dopo il pranzo con i parenti o la grigliata con gli amici, si sale in macchina in direzione Gallipoli. Lunghe passeggiate e un buon gelato sono il riscaldamento per una serata scottante, tra un lido e l’altro per il miglior aperitivo a ritmo di musica. E per la serata, Elettra Lamborghini suona al Praja. Insomma, i più festaioli non possono proprio perdersela.

Se ancora non basta…state in compagnia

Forse alcune attività non sono per tutti, ma una cosa è certa. Stare in compagnia dei propri cari e dei propri amici è quello che conta. Staccate cellulari e computer e incontrate le persone a cui tenete. Magari dare una festa (a tema) a casa propria può essere una buona idea, o passeggiare al mare per godersi le bellezze del Salento. Per chi, invece, proprio non ha voglia di vedere tanta gente, una giornata tranquilla davanti a un film può essere la soluzione. Peccato, però, il mare del Salento lo invidiano tutti.