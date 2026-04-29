Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, novità su isola pedonale e Ztl per l’estate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, cambiano le regole della viabilità nelle marine di Nardò. L’amministrazione comunale ha definito i dettagli per l’istituzione dell’isola pedonale in Piazzetta Santa Caterina e l’attivazione delle Zone a Traffico Limitato, introducendo importanti novità sugli orari e sulle modalità di controllo.

Come già programmato, l’anello viario attorno al parco giochi di Piazzetta Santa Caterina diventerà interamente pedonale nel tratto compreso tra la “spiaggetta” (via Emanuele Filiberto) e il porticciolo (lungomare Verne).

La novità principale riguarda l’orario di attivazione. A seguito di una direttiva del sindaco Pippi Mellone, dell’assessore Cesare Dell’Angelo Custode e del consigliere Gabriele Mangione, l’inizio del divieto di circolazione è stato posticipato per venire incontro alle esigenze di commercianti e residenti.

Il periodo prenderà il via il 1° giugno e terminerà il 30 settembre, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 (precedentemente previsto dalle 17:00). Il lato della piazzetta che affaccia direttamente sul mare resta pedonale h24.

La vera svolta della stagione riguarda il monitoraggio degli accessi. Le ZTL di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina saranno presidiate da impianti di rilevazione elettronica, rendendo automatico il controllo dei veicoli non autorizzati.

Le limitazioni saranno attive dal 20 giugno al 15 settembre, ogni giorno dalle ore 21:00 alle 02:00.

La ZTL di Santa Maria subisce un piccolo ampliamento rispetto agli anni passati. I punti di controllo sono situati in Via Trento (incrocio con via La Marmora) in entrata e alla rotatoria tra via Puccini e via Emanuele Filiberto (altezza fontanella pubblica), in uscita.

Per chi frequenta Santa Caterina, i varchi elettronici saranno in entrata aVia Cantù (intersezione via Giordano, zona ristorante “Barrueco”) in uscita all’altezza porticciolo (gelateria “Momento”) e inizio via Verga (tabaccheria).

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di bilanciare la crescita esponenziale dei flussi turistici con la necessità di proteggere l’ambiente e gli utenti deboli della strada.

“Questi provvedimenti sono il punto di incontro delle esigenze di fruitori e commercianti”, spiegano l’assessore Dell’Angelo Custode e il consigliere Mangione. “Meno auto significano più sicurezza per pedoni e ciclisti, oltre a una migliore fruibilità dei locali all’aperto.”