A Gallipoli attivo il servizio navetta per raggiungere le spiagge

L’Amministrazione comunale di Gallipoli continua a investire sui servizi e così, dopo il servizio di parcheggio e navetta gratuita nell’area di via Rossellini, all’entrata della città, ora l’attenzione si sposta verso le spiagge.

È partito lo scorso 5 agosto, infatti, il progetto “Andare al mare a Gallipoli”, il servizio navetta pensato per chiunque debba raggiungere la città, in particolare il suo mare, senza il timore di non trovare parcheggio o di percorrere chilometri a piedi sotto il sole estivo.

Il servizio navetta, è completamente gratuito e resterà attivo per tutto il mese di agosto, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, consentendo ai fruitori di lasciare il proprio mezzo nell’area parcheggio sita nella zona P.i.p. della città, alle spalle dell’area “Li Foggi” e di poter usufruire, in maniera comoda e sostenibile, degli appositi mezzi di trasporto.

Due le fermate previste nei pressi delle spiagge, una a ridosso della litoranea, altezza Baia Verde e l’altra nel tratto finale della passeggiata ri-naturalizzata, in prossimità del canale che separa le strutture ricettive dagli stabilimenti balneari.

“Ogni 20 minuti, senza sosta, le navette percorreranno il tratto previsto per consentire a tutti, residenti inclusi, di poter fruire del servizio. Non solo centro storico, ma anche spiagge. L’Amministrazione comunale sta lavorando alacremente per garantire a tutti di godere il mare senza stress”, afferma l’Assessore alla Viabilità, Stefania Oltremarini:

sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore ai Parcheggi, Giancarlo Padovano: “Non è semplice come si possa pensare trovare delle soluzioni adatte per garantire alcuni servizi. Sappiamo perfettamente quali sono gli aspetti che possiamo migliorare ed è sotto gli occhi di tutti quanto questa Amministrazione sia attenta e scrupolosa in tutti gli ambiti. Per quanto concerne le mie deleghe, questa nello specifico, è la prima volta nella storia di Gallipoli l’attivazione di questi servizi in più zone della città. Anche il parcheggio nei pressi dello stadio è stato restituito alla città e a disposizione dei fruitori delle spiagge fino alle ore 19. Ovviamente non si tratta di un punto di arrivo ma di partenza. Continuiamo a lavorare per garantire più servizi e maggiore accessibilità”.