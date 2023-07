Street Food Festival, a Casarano va in scena la buona cucina… per una vacanza irripetibile

Se hai voglia di godere delle prelibatezze dello street food e sei in Salento…sei sulla buona strada!. Dal 20 al 23 luglio, con orario continuato dalle 11.00 alle 24.00, in Piazza San Domenico, a Casarano, va in scena lo Street Food Festival. Enogastronomia, eventi, convivialità: tutto pronto per l’iniziativa che vuole lasciare la sua impronto in questa calda estate 2023.

Cibi tradizionali e specialità gastronomiche tipiche locali: degustare passeggiando o stando comodamente seduti negli appositi spazi previsti mentre i sapori e i profumi della cucina salentina, meridionale e italiana invadono l’aria e invogliano ad assaggiare qualcosa di assolutamente irripetibile. Il tutto in un clima di festa e di cortesia, per rendere irripetibile il soggiorno in una terra, quella salentina, che sa coniugare la bellezza della natura con tutti gli altri segreti che rendono la vacanza un’esperienza da ripetere.