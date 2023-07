Cala dell’Acquaviva, l’insenatura da incanto “nascosta” dalla scogliera

Cercando informazioni sul Salento e sui posti più belli da visitare è impossibile non notare un piccolo gioiello, uno dei tanti incastonati lungo la costa. Le immagini della Caletta dell’Acquaviva di Marittima parlano da sole. È difficile – se non impossibile – descrivere la bellezza di questa insenatura quasi nascosta dalle imponenti rocce a strapiombo sul mare. Protetta dalla scogliera, che la abbraccia come fosse una pietra preziosa, la caletta è una vera e propria cartolina naturale che si lascia trovare facilmente, basta sapere dove cercare.

Ad un passo da Castro, mitico approdo, secondo alcuni esperti, di Enea che con il padre Anchise e il figlio Ascanio era fuggito da Troia, la baia – piccola, intima, meravigliosa – è un affresco per i colori che cambiano secondo le regole della natura e lasciano senza fiato.

Arrivarci è semplice, anche se passa inosservata da chi percorre la litoranea delle meraviglie che da Otranto conduce a Santa Maria di Leuca. Basta intraprendere il silenzioso Canale del Bosco per ritrovarsi al cospetto di questa meraviglia accarezzata dal mare color cobalto/turchese che lentamente si fa più profondo.

Attenzione, però, la particolarità di questa caletta è la temperatura dell’acqua: fredda, in alcuni tratti freddissima. Le sorgenti fanno sì che l’acqua sia piacevolmente fresca e frizzantina. Da qui il poetico nome alla caletta paradisiaca della piccola frazione di Diso.

Cala dell’Acquaviva è un luogo magico, una meraviglia per pochi tutta da scoprire, uno scrigno da aprire almeno una volta anche quando c’è vento. In Salento, infatti, si decide dove andare al mare in base al vento, ma non qui. Da qualunque parte soffi, Acquaviva di Marittima sarà protetta dalla scogliera che offre un riparo naturale.

Non importa quanto tempo trascorri qui, questo posto ti toccherà il cuore. E voi ci siete stati?

Cala dell’Acquaviva, immagine di copertina di Ivan Giannone